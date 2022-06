Küchenrenovierung zu einer Französischen Küche – gelungenes Beispiel

Zum Glück bewiesen die Experten von PARISDINTERIEUR, dass es auch anders geht! Der glänzende Look der Küche macht sich auch in dieser Ecke bezahlt, denn das einfallende Tageslicht wird reflektiert, wodurch der Raum noch einladender wirkt. Um den Platz am Fenster optimal zu nutzen, richteten die Experten an dieser Stelle auch eine Esstheke ein.

Da es in kleinen Küchen besonders schwerfällt, Geschirr zu stapeln und es uns noch schwerer fällt, immer alles gleich abzuwaschen, plante man zusätzlich eine Spülmaschine ein. Sie wurde unterhalb der Spüle integriert und fügt sich unauffällig in die Schrankkombination ein.