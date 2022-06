Lieblingsfarbe Rot

Auch im Wohnzimmer kann man Rot sehr unterschiedlich in Szene setzen. Ob man sich nun für rote Wände, ein knallrotes Sofa als Eyecatcher oder geschmackvolle Accessoires in edlem Weinrot entscheidet, hängt ganz vom individuellen Geschmack ab. So oder so bringt man mit dieser Farbe eine ordentliche Portion Leben und Leidenschaft in die Bude.