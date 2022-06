Mein eigenes Haus gebaut mit 39.500 €

Werfen wir nun einen Blick auf den Grundriss eines 20-Fuß-Containers. Die Anleitung vom Pocketcontainer beschreibt auch die Umsetzung der Fensteraussparungen an einer der Stirnseiten und der Öffnung für die Terrasse. Für diese Ausschnitte holt man sich am besten die Hilfe eines Fachmannes, der restliche Ausbau kann aber auch von Laien in Eigenregie übernommen werden. Die Fenster lassen sich mit Klappen aus der eigentlichen Containerwand versehen, wodurch sie zum Beispiel bei längerer Abwesenheit optimal geschützt sind. Je nach Nutzung lässt sich in den Container auch ein Bad integrieren: Dusche, Waschbecken und WC finden an einer Stirnseite des Containers Platz, wobei das WC mit Regenwasser gespeist wird. Man kann natürlich ein normal großes Bett in den neugewonnenen Wohnraum stellen, cleverer geht es jedoch mit Multifunktionsmöbeln, wie wir später noch sehen werden.