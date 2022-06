Ein Zuhause zum absoluten Wohlfühlen

Die räumliche Aufteilung im Unter- und Obergeschoss wird anhand des Grundrisses sehr gut erkennbar. Während der Eingangsbereich sowie die Schlafzimmer in der unteren Etage angesiedelt wurden, hat man den Hauptwohnbereich im oberen Stockwerk angeordnet. Da von hier aus der Ausblick in die Landschaft besonders schön ist und man sich ohnehin vorwiegend in den sozialen Räumen aufhält, kann der Blick in die Natur so richtig ausgekostet werden und kommt nicht zu kurz. Im Erdgeschoss sorgt eine Abtrennung der privaten Räumlichkeiten sowie eine klare Orientierung für Besucher des Hauses dafür, dass diese Zimmer auch nicht für jeden zugänglich sind.