Luxusresidenz mit Glamour-Faktor

Der Essbereich schließt sich nahtlos an das Wohnzimmer an und wird durch die doppelte Deckenhöhe und das riesige Panoramafenster zum Highlight des Erdgeschosses. Man weiß gar nicht, was hier am eindrucksvollsten ist – die Aussicht, der modern interpretierte Kronleuchter oder der imposante Esstisch mit Platz für zwölf Personen? Die strahlend weißen Wände mit den vereinzelt platzierten Holzelementen greifen den Stil der äußeren Fassade auf und strahlen eine entspannte, natürliche Eleganz aus.