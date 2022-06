5 Tipps für die Einraumwohnung

Trennwände sind ideal für Einraumwohnungen, schaffen sie doch das Gefühl eines zusätzlichen Zimmers. Besonders bietet es sich an, den Schlafbereich vom Rest des Apartments abzutrennen, um so einen Rückzugsort für die erholsame Nachtruhe zu schaffen. Hier wurde zusätzlich zur Trennwand noch eine Schiebetür installiert, so dass man sich zum Schlafen tatsächlich in einen eigenen Raum zurückziehen kann.