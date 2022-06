Ein einzigartiges Einfamilienhaus

Moderne und zeitlose Eleganz finden wir in der Küche vor. Diese besticht durch einen Look in Schwarz-Weiß. Die hellen Fronten werden nicht nur von dunklen Oberflächen abgerundet. Auch der Raum ist in Schwarz gehalten, was der Küche eine leichte Dramatik verleiht. Passend dazu zeigt sich der matte und in Anthrazit gehaltene Fußboden in Betonoptik, auf dem die Kücheninsel gekonnt zur Geltung kommt. Warm und kalt wirkende Elemente treffen hier gleichermaßen aufeinander und tauchen die Küche in ein ganz besonderes Licht aus Coolness, Eleganz und Design ein.