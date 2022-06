Familienvilla in Bremen

Ein Zuhause, in dem sich alle Familienmitglieder wohlfühlen, Design und Funktionalität Hand in Hand gehen und keine Wünsche offen bleiben: Unsere Experten von schulz.rooms haben genau so ein Haus gestaltet, das mit persönlichen und unverwechselbaren Raumkonzepten begeistert. Genauer gesagt handelt es sich nicht bloß um ein schnödes Haus, sondern um ein ganzes Villenanwesen. Wir haben mal einen Blick in einige Räume geworfen und würden am liebsten sofort einziehen.