Die phänomenale Verwandlung einer Stadtwohnung

Dies ist die Geschichte einer Stadtwohnung in Südkorea. Sie wechselte vor Kurzem den Besitzer und bekam von den neuen Bewohnern und den Innenarchitekten von Salad Bowl Design einen komplett neuen Look verpasst. Vorher war die Wohnung zwar in einem ganz ordentlichen Zustand, aber man wünschte sich einen viel moderneren Style mit coolen Designs und einer freundlicheren, lichtdurchfluteteren Atmosphäre. Wir zeigen euch die beeindruckende Verwandlung.