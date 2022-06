5 Esstische für große Festessen

Wir warten nicht auf die obligatorischen Anlässe wie Weihnachten, Ostern oder runde Geburtstage, um Freunde und Familie an einem Tisch zu versammeln. Gründe zum Feiern, Essen, Trinken und Genießen gibt es schließlich immer. Ob es nun Willkommens- oder Abschiedspartys sind, Jahrestage, Beförderungen, gute Nachrichten oder einfach die Freude am Beisammensein – wir lieben es, in netter Gesellschaft zusammenzusitzen. Neben guter Laune, netten Leuten und kulinarischen Leckerbissen steht dabei natürlich der Tisch im Mittelpunkt, an dem die Dinnerparty stattfinden soll. Bei der Entscheidung für den perfekten Esstisch spielen viele Faktoren eine Rolle. Vielleicht findet ihr ja unter den folgenden Beispielen genau den Richtigen. Oder ihr werft einen Blick in unser Ideenbuch Welcher Esstisch ist der Richtige? .