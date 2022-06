Eine gigantische Villa, die zum Träumen einlädt

Lust auf einen Rundgang durch ein Haus, das mit einem faszinierenden Stilmix überrascht und zeigt, was man so alles mit genügend Geld anstellen kann? Dann nutzt die Chance und reist jetzt sofort mit uns nach Santiago de Querétaro, eine Stadt in Zentralmexiko. Dort dürfen wir einen Blick in die Casa Olivos werfen und in aller Ruhe durch die Räumlichkeiten schlendern. Und wir können euch jetzt schon versprechen: Am Ende der Tour werdet ihr überlegen, wie ihr wenigstens auch nur eine einzige Kleinigkeit aus dieser Villa in euer eigenes Zuhause integrieren könnt.