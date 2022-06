Vorher-Nachher: So einfach bringt ihr frischen Wind in eure vier Wände

Dieses Gefühl kennt wahrscheinlich jeder von uns: So wohl wir uns auch in unserem Zuhause fühlen, irgendwann kommt der Punkt, an dem wir uns an unserer Umgebung satt gesehen haben, Lust auf etwas Neues bekommen und uns eine Veränderung herbeisehnen. Und selbst wenn das Budget in diesem Moment weder eine Komplettrenovierung noch neue Möbel zulässt, kann man doch auch mit einfachen Mitteln eine Menge erreichen. Manchmal reicht schon ein bisschen frische Farbe, eine andere Nuance, das Spiel mit Kontrasten – und schon weht ein frischer Wind in den alten vier Wänden. Wie einfach das geht, zeigt unser heutiges Projekt von unseren französischen Experten Uniq intérieurs.