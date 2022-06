Designklassiker: 6 beliebte Sessel

Den Acapulco Chair gibt es schon seit den 50er Jahren, aber momentan feiert dieser Sesselklassiker ein fulminantes Comeback. Er wird von verschiedenen Herstellern in mehreren Größen, den unterschiedlichsten Farben und zu variierenden Preisen angeboten. Auch was das Material angeht, ist der Acapulco Sessel flexibel. Ob aus Kunststoff, recycelbarem Nylon oder, wie hier zu sehen, aus Leder – so facettenreich wie dieser Dauerbrenner ist, verwundert es uns nicht, dass ihn momentan wirklich jeder haben will.