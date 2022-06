Sichere Ethanolkamine vom Experten

Ein Kamin, der mit Ethanol betrieben wird, bringt einige Vorteile mit sich: Es wird kein Schornstein benötigt, das Holzschleppen bleibt uns erspart und wenn wir schlafen gehen wollen, stellen wir die Flamme einfach aus. Zudem sind die Kamine auch eine wunderbare Dekoration in jedem Zimmer. Wie wir in diesem Beispiel sehen, lassen sich die Objekte von Cult Fire auch in einen Raumteiler integrieren. So hat man einen Blickfang für gleich zwei Räume geschaffen. Und das Beste: Diese speziellen Kamine können sogar eine Heizleistung von drei Kilowatt erreichen.