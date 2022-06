Porch Swing – Abhängen mit Stil

In den USA ist die Porch Swing auf jeder Veranda zu finden, die etwas auf sich hält. Bei uns kennt man das Konzept der Hängebank eher unter dem Namen Hollywoodschaukel, die den Ruf weg hat, altmodisch und spießig zu sein. Höchste Zeit also, dem alten Klassiker neues Leben einzuhauchen! Die hängenden Gartenbänke von Pool22 sind alles andere als altbacken, sondern echt cool, stylish und originell. Wir können sie zwischen zwei Palmen hängen, an den dicken Ast unseres Lieblingsbaumes, an die Wohnzimmerdecke, unter die Veranda oder Pergola – Diese Bank passt überall hin und löst garantiert in jedem Besucher einen akuten Haben-wollen-Effekt aus.