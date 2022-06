Raumteiler – Ideen für moderne Wohnkonzepte

Offene Wohnkonzepte mit viel Luft, Licht und Räumen, die fließend ineinander übergehen, sind momentan absolut angesagt. Wo immer es geht, verabschieden wir uns von der konventionellen Einteilung in einzelne Zimmer und leben am liebsten so loftartig wie möglich. Das bringt jede Menge Vorteile mit sich, aber auch einige Herausforderungen, denn wo Wände und Türen fehlen, ist es oft nicht so leicht, eine gewisse Privatsphäre zu wahren beziehungsweise die einzelnen Wohnbereiche voneinander abzugrenzen. Moderne Raumteiler machen es möglich! Lasst euch von den Projekten und kreativen Lösungen unserer Experten inspirieren.