Goldene Kunst-Installation in Venedig

Genauso wie Architektur oder Interior-Trends spiegelt auch die Kunst den Zeitgeist unserer Gegenwart wider. Bestes Beispiel: The Sky Over Nine Columns (Der Himmel über neun Säulen), eine Installation des deutschen Star-Künstlers Heinz Mack in Venedig. So spektakulär wie das Kunstwerk selbst ist auch die Kulisse: Direkt gegenüber des Markusplatzes auf der kleinen Insel San Giorgio wurden die neun goldglänzenden und siebeneinhalb Meter hohen Pfeiler am 3. Juni diesen Jahres errichtet. Mit der Installation greift der Künstler und Bildhauer Mack die Beziehung von Licht und Raum auf. Die goldenen Mosaiksteine reflektieren sowohl das Sonnenlicht als auch den Mondschein, wodurch sich vor allem in Verbindung mit der Wasseroberfläche ein faszinierendes Schauspiel ergibt. Da sich das Kunstwerk je nach Lichteinfall immer wieder verändert und mit seiner Umgebung interagiert, erweckt es den Eindruck, in Bewegung zu sein und spiegelt die Launen der Natur wider.