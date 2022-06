Das Haus mit harter Schale und weichem Kern

In der Küche setzt man ebenfalls auf den entspannt wirkenden Einrichtungsstil. Daher sind die Küchenfronten in Weiß gehalten und der Holzfußboden sorgt für einen wohnlicheren Look. In der großen Eckküche findet man reichlich Platz zum Arbeiten und Verstauen und sogar ein Essplatz konnte hier noch untergebracht werden.

Damit die Küche nicht übertrieben hell erscheint, entschied man sich bei der Verkleidung der Küchenwand für dunkle, rechteckige Fliesen. Ein Lichtband in Höhe der Spüle sorgt dafür, dass ausreichend Tageslicht ins Innere dringt und auf der Arbeitsfläche größtenteils auf künstliche Beleuchtung verzichtet werden kann.