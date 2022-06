Garten Vorher/Nachher: 2 beeindruckende Verwandlungen

Der Garten ist im Süden gelegen, was zahlreiche Sonnenstunden verspricht. Der schön angelegte Außenbereich wird dabei in ein warmes Licht getaucht, was seine Ästhetik nur noch unterstreicht. Immergrüne Bäume, Heckenpflanzen, Stechpalmen und Gräser sorgen das ganze Jahr über für Farbe – Tristesse hat somit keine Chance. Dank einer visuellen Abtrennung ist nun auch nicht mehr das Grundstück des Nachbarn einsehbar, wodurch gleichzeitig die eigene Privatsphäre geschützt wird. Wie ein harmonisch und in sich ruhender Fluss zieht sich auch der Garten um das Haus und bildet den perfekten Rahmen.