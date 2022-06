Wenn Energieeffizienz auf Design trifft

Bereits auf den ersten Blick punktet das Einfamilienhaus mit einer stilvollen, ansprechenden und modernen Außengestaltung. Die Edelputzfassade in strahlendem Weiß bildet einen schönen Kontrast zum anthrazitfarbenen Walmdach und den dunklen Fensterrahmen. Die Fassade öffnet sich mit zahlreichen großen Fenstern der Umgebung und macht so ein lichtdurchflutetes, modernes Wohnen möglich. An das Haus schließt sich eine Garage von etwa 30 qm an, sowie eine überdachte Terrasse. Bei der Gestaltung bleibt übrigens jede Menge Raum für individuelle Wünsche. So ist das Haus zum Beispiel auch mit Sattel- oder Flachdach erhältlich.