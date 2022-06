Das Haus, das alle Nachbarn neidisch macht

Das Esszimmer geht direkt in die offene Küche über, in der ebenfalls moderner Purismus dominiert. Klare Linien, grifflose Fronten, viel strahlendes Weiß und blitzblanker Edelstahl sorgen für eine durchgestylte, supermoderne Atmosphäre. Die Ausstattung ist auf dem neuesten Stand der Technik, und jede Menge Stauraum garantiert, dass kein herumstehender Nippes den cleanen, minimalistischen Look stört.