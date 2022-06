Elegant wohnen auf 36 Quadratmetern

Diese Perspektive ermöglicht uns einen Blick auf die Küchennische, in der wirklich jeder Zentimeter ausgenutzt wurde. Die Möbel halten sich in einem sehr modernen und minimalistischen Design zurück und bieten jede Menge Stauraum für sämtliche Kochutensilien, Geschirr und Lebensmittel. Die Spiegeltüren des Schrankes lassen den Kochbereich optisch größer wirken und mogeln ein bisschen mehr Tiefe in den Raum. Vorne sehen wir einen Essplatz, der nahtlos in eine Art Sideboard fürs Wohnzimmer übergeht, und sich bequem ausklappen lässt, wenn mal Besuch kommt.