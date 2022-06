So wird deine Sommerhochzeit zum schönsten Tag deines Lebens!

Da sich die Gäste einen großen Teil des Festes an ihren Tischen aufhalten werden, ist eine stimmige Tischdeko besonders wichtig. Zum einen sollte sie an das Farb- und Gestaltungsthema eurer Hochzeit angepasst werden, zum anderen sollte genügen Platz zum Essen, Trinken und für die Unterhaltungen bleiben. Während schöne Blumen am Tag den Ton angeben, sorgen Windlichter am Abend für ein atemberaubendes Ambiente. Ein leuchtendes Kerzenmeer taucht eure Location in angenehmes Licht und lädt die Gäste zum Trinken, Tanzen und Spaßhaben ein. Bei der Wahl der Tischdecken und Servietten sollte immer ein bisschen Wind eingeplant werden. Schwere Stoffe oder kleine Beschwerer zum Anhängen können helfen, dass alles an Ort und Stelle bleibt.