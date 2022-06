Schlechte Luft schnell, effektiv und dauerhaft bekämpfen

Zunächst einmal sollte alles, was Quelle schlechter Luft und unangenehmer Gerüche sein kann, entfernt oder gemieden werden. So wird der Mülleimer am besten regelmäßig geleert und mit einem geeigneten Reinigungsmittel sauber gemacht. Offene Lebensmittel im Kühlschrank verschwinden in luftdicht verschließbaren Dosen und Schmutzwäsche wandert so schnell wie möglich in die Waschmaschine. Auch die Bettwäsche und die Handtücher sollten regelmäßig ausgetauscht werden, damit sie keine unangenehmen Gerüche in der Wohnung verursachen. Feuchtigkeitsquellen sollten in der Wohnung ausgeschlossen werden. Daher werden am besten sämtliche Abflüsse daraufhin untersucht, dass sie dicht sind und nicht unbemerkt Wasser aus ihnen heraus oder hinter Schränke tropft. Zimmer, die Feuchtigkeitsschäden an Wand oder Decke aufweisen, sollten möglichst schnell von einem Experten begutachtet und saniert werden. In vielen Fällen helfen auch Hausmittel gegen schlechte Luft und gegen Gerüche, die von Bakterien hervorgerufen werden. Essig- und Zitronensäure können hier wahre Wunder vollbringen. Eine halbe Zitrone kann beispielsweise offen in den Kühlschrank gelegt werden und wird der Mülleimer regelmäßig mit Essigreiniger ausgewischt, gibt es von schlechten Gerüchen bald keine Spur mehr.