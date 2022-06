Ihr wollt euch vergrößern? Wir haben 7 inspirierende Anbau-Ideen

Dieses Haus ist das perfekte Beispiel dafür, dass dasTraumhaus, egal wie groß es ist, an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Die Besitzer dieses Hauses fanden damals ihr Wunschhaus in Form eines kleines Steincottages in England, das anstatt mit seiner Größe, mit einem schönen Grundstück und einem tollen Ambiente überzeugte. Für erfahrene Architekten ist auch dies kein Problem. Mit Hilfe eines Anbaus, der fast doppelt so groß ist wie das Haus an sich, haben sie eine enorme Vergrößerung der Wohnfläche erzielt. Dank einer authentischen Bauweise gewinnt das Cottage so nicht nur an Größe, sondern auch an Charme und Schönheit.