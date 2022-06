Imposante Villen quer durch Deutschland

Wenn es um die Zurschaustellung von Luxus geht, ist man in Deutschland eher zurückhaltend. Richtig pompöse Villen sind daher von der Nordsee bis an den Alpenrand rar gesät. Was nicht heißt, dass es hierzulande keine eindrucksvollen Luxusimmobilien gäbe. Man verzichtet nur meist auf übertriebenen Protz und setzt stattdessen auf sanierte Perlen aus vergangenen Jahrhunderten, auf modernen Minimalismus und nachhaltige Baustoffe. Wir haben uns auf eine Reise quer durch Deutschland begeben und euch fünf eindrucksvolle und sehr verschiedene Villen mitgebracht.