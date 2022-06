5 grandiose Häuser, die die Deutschen lieben

HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Großzügiges und lichtdurchflutetes Wohnambiente steht bei diesem Bau von Huf Haus ganz oben und erfüllt damit zwei große Wünsche der meisten Bauherren. Auf knapp 350 Quadratmetern offen gestalteter Wohnfläche lässt es sich entspannt wohnen und bei so viel Platz ist selbst eine große Gästeschar kein Problem. Zahlreiche Fenster und Verglasungen lassen das Maximum an Tageslicht herein und sorgen für helle, einladende Räumlichkeiten. Wenn wir euch jetzt noch verraten, dass dieses Haus auch noch als Smarthome verwirklicht werden kann, muss es einfach euer Herz erobern.