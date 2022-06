Freundliche Zahnarztpraxen

Kennt ihr diese Situation, wenn man an einem Dentallabor vorbeiläuft, hineinblickt und ein beklemmendes Gefühl bekommt? Meist liegt das nicht nur an den schleifenden und bohrenden Geräuschen, sondern auch an der tristen Einrichtung dieser Räume. Doch dass das nicht immer so sein muss, beweist dieses Projekt: Wände in knalligen Farben verleihen dem Raum gleich viel mehr Lebendigkeit und steigern auch die Motivation am Arbeitsplatz.