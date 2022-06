5 Renovierungen mit Bildern

Wie kann man ein leerstehendes Einfamilienhaus in einen Ort zum Wohlfühlen verwandeln, einem Siedlungshaus neues Leben einhauchen und ein zugewuchertes Gebäude in neuem Glanz erstrahlen lassen? Die Antworten bekommt ihr in unserem Vorher-Nachher-Spezial, in dem wir euch die Verwandlungen von fünf deutschen Häusern zeigen.