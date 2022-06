5 Dinge, die ihr im März unbedingt im Garten machen solltet

Es ist ein Ende in Sicht: Der Winter verabschiedet sich langsam, aber sicher und wir können es kaum erwarten, bis uns der Frühling endlich wieder ein bisschen mehr Sonne und Wärme rüberschickt. Auch der Garten wacht nun nach und nach aus dem Winterschlaf auf und wer sich in den kommenden Monaten über blühende Blumen, saftiges Grün und viel knackiges Obst und Gemüse freuen will, muss jetzt den Grundstein legen und bei der Gartenarbeit ordentlich ranklotzen. Was ihr im März unbedingt erledigen solltet, zeigt euch unsere Checkliste.