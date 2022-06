Streitthema Treppenhaus: Was ist erlaubt?

Erlaubt ist, was nicht stört. Dies trifft in Mietshäusern nur in beschränkter Weise zu. Kinderwagen sind immer wieder Grund für Zoff unter den Bewohnern. Dabei wäre das Abstellen von ihnen im Eingangsbereich des Treppenhauses eigentlich erlaubt, sofern keine andere passende Unterbringungsmöglichkeit vorhanden ist. In Mehrfamilienhäusern ohne Lift ist das Parkieren des Kinderwagens im Hausflur nur verständlich, da es einer Zumutung gleichkäme, wenn Eltern den Buggy jeweils die Treppe hinauf oder hinunter schleppen müssten. Natürlich muss dabei beachtet werden, dass ein genügend breiter Fluchtweg vorhanden ist. In Deutschland variiert die Mindestbreite für den Flucht- und Rettungsweg von Bundesland zu Bundesland und von Gebäude zu Gebäude. Doch ein Gang von einem Meter Breite solltet ihr auf jeden Fall einkalkulieren. Kinderwagen dürfen zudem die Bewohner nicht daran hindern, in den Keller oder an ihren Briefkasten zu gelangen. Fahrräder im Treppenhaus sind dagegen untersagt und dürfen weder im Hausflur noch vor der Haustür geparkt werden. Ihr Platz ist im Keller, in der Wohnung oder aber in der dafür vorgesehenen Stellfläche. Wo sich euer Fahrrad zuhause überall elegant unterbringen lässt, erfahrt ihr hier.