Ökohäuser – individuell, nachhaltig und effizient

Dieses südafrikanische Haus steht in einem abgelegenen Waldgebiet und wurde so konzipiert, dass es sich der Landschaft perfekt anpasst und sie so wenig wie möglich stört. Die isolierende Wirkung von Beton sorgt dafür, dass das Innere des Gebäudes in den heißen Sommermonaten schön kühl bleibt, ebenso wie die Tatsache, dass sich das Haus zu beiden Seiten hin öffnet und so auf natürliche Weise Durchzug ermöglicht. Darüber hinaus stellt das überhängende Dach sicher dass so wenig Hitze wie möglich ins Innere gelangt. Der Naturpool im Garten bildet eine fließende Grenze zwischen Grundstück und Umgebung und bietet lokalen Pflanzen einen natürlichen Lebensraum.