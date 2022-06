6 Tipps für blitzeblanke Gartenmöbel im Handumdrehen

Neben den Möbeln selbst wollen die Bezüge regelmäßig gereinigt werden. Abwischbare Textilien werden hierfür einfach mit einem feuchten Schwamm oder Lappen und der Reinigungslösung sauber gemacht. Am besten lässt man den Neutralreiniger einige Minuten einwirken, damit er den Schmutz effektiv aus den Bezügen lösen kann. Bezüge aus Stoff wandern einfach in die Waschmaschine. Gegebenenfalls kann hierbei eine Vorwäsche oder das Vorweichen erforderlich sein, um die Bezüge wirklich sauber zu bekommen. Beim Waschen sollte unbedingt die Temperaturempfehlung für die Bezüge beachtet werden. Bezüge, die einlaufen, sind nur sehr schwer wieder auf Möbel und Einlagen zu bekommen und sorgen dafür, dass die Gartenmöbel nur noch halb so perfekt aussehen. Wer lange Freude an Kissen und Bezügen für Gartenmöbel haben möchte, sollte diese im Winter zudem an einem trockenen und sauberen Ort lagern. Denn in feuchten Bezügen kann sich auch Schimmel bilden, der nur sehr schwer wieder aus ihnen entfernt werden kann.

Wie nicht nur Bezüge, sondern auch Gartenmöbel winterfest gemacht werden, kannst du in unserem Magazin nachlesen.