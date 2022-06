Mediterranes Flair trifft coolen Industrie-Charme

Bereits auf den ersten Blick wird der besondere Charme des Hauses deutlich. Während der weiße Putz, das Dach und die Pflanzen sowie der rustikale Naturstein im Garten eine typisch mediterrane Sprache sprechen, wirken die großen Fenster eher loftartig und lassen eine industrielle, sehr moderne Note einfließen. Das Sonnensegel auf der Terrasse bietet auch an heißen Tagen ein schattiges Plätzchen an der frischen Luft und im Hintergrund blitzt das leuchtende Blau eines Swimmingpools auf. Mal sehen, was es hier noch alles zu entdecken gibt…