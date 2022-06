homify 360°: Zama Beach Club in Mexiko

Natürlich ist der weiße Sandstrand mit dem türkisblauen Wasser der eigentliche Star des Clubs, aber auch diejenigen, die ruhigere Gewässer bevorzugen, kommen hier voll auf ihre Kosten, denn der Zama Beach Club verfügt über gleich zwei fantastische Pools, einer davon wird von einem Wasserfall gekrönt, der andere beinhaltet drei Whirlpools mit freiem Blick auf das Meer. Und nach einem erlebnisreichen Tag am Strand oder im Pool kann man sich in den eleganten und perfekt ausgestatteten Bädern in tropischer Atmosphäre frisch und schick für den Abend machen.