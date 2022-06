Moderne Pools – natürlich und komfortabel

Baden inmitten der Natur oder lieber in einem luxuriösen High-Tech-Pool? Wer sich zwischen Natur pur und komfortablem Luxus nicht entscheiden kann, nimmt einfach beides. Der perfekte Pool von heute verbindet nämlich Natur und Technik auf perfekte Art und Weise. Unsere Experten von der Minnova BNS GmbH wissen, wie man anspruchsvollen Kunden den Wunsch nach dem idealen Badespaß erfüllt. Ihre Pools bieten den Luxus natürlich vitalen Wassers, das sanft und angenehm für Haut, Augen und Nase ist, immer sauber bleibt und sich ganz ohne Chemie selbst reinigt. Das patentierte »blueBase-Filtersystem« garantiert uns badeklares Wasser durch gezielte biologische Selbstreinigung – wie in einem See, nur komfortabler.