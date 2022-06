Wie pflege ich Holzoberflächen?

Ob in Form von Möbeln, Böden oder Accessoires – wir alle lieben Holz, denn es ist natürlich, warm, gemütlich, zeitlos, nachhaltig und vielseitig. Allerdings dürfen wir bei unserer Begeisterung für dieses tolle Material nicht die Pflege vergessen, denn schließlich wollen wir so lange wie möglich etwas von unserem Dielenboden, dem hölzernen Salatbesteck oder dem Massivholztisch im Esszimmer haben. Deshalb haben wir heute einige Tipps und Tricks für euch, die euch dabei helfen, Holzoberflächen über viele Jahre hinweg in einem Top-Zustand zu halten.