Kinder unterwegs? Diese Gefahren solltest du Zuhause vermeiden

Fallen und Stoßen gehört zum Kinderalltag. Dennoch sollten Ecken möglichst geschützt werden. Zu schnell kann der kleine Kopf sich daran stoßen und was sich für Erwachsene in Beinhöhe befindet, befindet sich bei kleinen Kindern oft genau in der Höhe des Kopfes. An die Ecken von Tischen, Sideboards und Schränken kann ein Eckschutz geklebt werden, der ohne Rückstände wieder entfernt werden kann. Tische und Stellflächen sollten aber nicht nur an den Ecken gesichert, sondern auch von gefährlichen Gegenständen frei gehalten werden. Kerzen gehören angezündet nicht auf den Tisch, wenn ein kleines Kind in der Nähe ist und auch eine gefüllte Kaffeetasse kann gefährlich werden. Was an einem Tag für die Kleinen unerreichbar ist, kann am nächsten Tag mitunter schon geschnappt werden und vor allem bei heißen Flüssigkeiten und Gegenständen droht Verletzungsgefahr. Auch ein Gang durch die Wohnung aus der Froschperspektive heraus hilft, gefährliche Ecken und Kanten zu entdecken.

Für das Kinderzimmer sind besonders Möbel sicher, die getestet sind und die über eine gute Qualität verfügen. Hochwertige Kindermöbel und Babyausstattungen bieten beispielsweise unsere Experten für Kinder- und Babyzimmer an.