Ratgeber Holzofen: Ideen und Tipps für ein warmes Zuhause

Habt ihr Sehnsucht nach der guten, alten Zeit, in der ihr noch in der Küche eurer Großmutter saßt und mit allerhand selbst gekochten und selbst gebackenen Leckereien verwöhnt wurdet? Holt euch dieses heimelige Gefühl in eure eigenen vier Wände und stattet eure Küche mit einem Holzofen aus. An das Kochen auf einem Holzofen müsst ihr euch zwar sicher erst einmal gewöhnen, da die Hitze nicht wie bei einem Elektro- oder Gasherd reguliert werden kann. Gebt euch einfach ein wenig Zeit, bis ihr den Dreh raus habt und genießt die wohnliche Atmosphäre, die ein schöner Holzofen in eurer Küche kreiert. Unsere Experten von Peter Glöckner Architektur haben die hier vorgestellte Küche in Fischbachau mit einem in einen Küchenblock integrierten Holzofen ausgestattet. Der Holzofen dient dabei aber nicht nur einfach als Kochstelle, sondern unterstützt zudem auch eine Luft-Wärmepumpe, mit der das komplette Haus geheizt wird. Auch für eine Wohnküche ist ein Holzofen die ideale Wahl: So heizt ihr beim Kochen richtig ein und genießt Wärme und Gemütlichkeit nicht nur beim Essen, sondern auch in den folgenden Abendstunden auf eurer bequemen Couch.