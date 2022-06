Die besten Einrichtungstipps für moderne Wohnzimmer

Was das moderne Wohnzimmer in jedem Fall ausmacht, sind die modernen Formen. Klare Linien und cleane Möbel sorgen hier für den perfekten Look. Geometrische Formen eignen sich dabei sehr gut und es sollte auf weiche und runde Formen verzichtet werden, die schnell zu altmodisch wirken können. Gut zu verwenden sind helle Farben, durch die das Zimmer einen klassischen Touch bekommt. Hält man das moderne Wohnzimmer in hellen Farben, kann man durch farbige Akzente ein wenig Pepp in die Einrichtung bringen, um den Raum nicht zu steril wirken zu lassen. Durch intelligent platzierte Accessoires, wie beispielsweise ein paar Kissen in knalligen Farben, kann man der Sterilität, die das moderne Wohnzimmer häufig mit sich bringt, entgegenwirken und dem Raum so leicht Gemütlichkeit verleihen.