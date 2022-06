Mediterraner Einrichtungsstil

Wer träumt nicht manchmal vom süßen Leben im sonnigen Süden? Doch auch hierzulande kann man sich ein wenig mediterranes Flair und Dolce Vita in die eigenen vier Wände holen. Terraccotta, Marmor, schmiedeeiserne Möbel, Zitronenbäume, antike Vasen, Rattan, Rundbögen und warme, sonnige Farben: Der mediterrane Einrichtungsstil lässt Erinnerungen an den letzten Mittelmeerurlaub aufleben und sorgt dafür, dass wir uns auch in der deutschen Großstadtwohnung wie in einer Villa in der Toskana fühlen können.