Familiendomizil in Bonn

’Häuser und Wohnungen sind ein Einblick in die Seele eines Menschen.’ So sieht die Innenarchitektin Tatjana von Braun ihren Beruf. Deswegen erarbeitet sie die Konzepte auch immer gemeinsam mit ihren Kunden, sucht mit ihnen Teppiche oder Vorhänge aus, bietet aber beispielsweise auch Farb-Beratung an. Letztendlich sind es ja auch sie, die sich in ihren eigenen vier Wänden wohlfühlen sollen. Tatjana von Braun sieht sich selbst als Impulsgeberin und ihren Job dann als erfüllt an, wenn sich dadurch eine Eigendynamik entwickelt. In Bonn hat sie diese wunderschöne Villa eingerichtet – auch hier erkennt man eine sehr persönliche Handschrift: