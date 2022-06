Das Geheimnis dieses Hauses wird dich zum Nachdenken bringen

Das Bewusstsein gegenüber uns und der Umwelt sowie der nachhaltige Gedanke rücken immer mehr in den Mittelpunkt unseres Handelns. Was in der Lebensmittelindustrie längst Einzug gehalten hat, gewinnt neben der Automobilbranche zunehmen auch im Hausbau an Bedeutung. So steigt die Nachfrage hinsichtlich des energieeffizienten Bauens. Auch die Auftraggeber des folgenden Wohnhauses wünschten sich ein gemütliches und zeitgemäßes Holzwohnhaus mit ökologischem Schwerpunkt, für dessen Umsetzung die Experten von Symbios Architektur zu Rate gezogen wurden. Ergebnis ist ein Niedrigstenergiehaus, das auf allen Ebenen überzeugt – seht selbst!