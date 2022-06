Vorhänge, die jedes Zuhause verschönern

Verspielte Rosen, Rüschen und Spitzenblüten haben ausgedient – heute präsentieren sich Vorhänge wesentlich moderner und geradliniger. Auf fröhliche Prints müssen wir dabei trotzdem nicht verzichten, denn in Sachen Fensterschmuck ist in der zeitgemäßen Einrichtung alles erlaubt, was gefällt. Vom angesagten Chevron-Muster über maritime Streifen bis hin zum tropischen Palmenprint – mit starken Drucken wird der Vorhang zum absoluten Eyecatcher und bringt frischen Wind in eure Bude – ganz egal, ob ihr in einem Loft im Industrial Stil wohnt, Vintage-Einrichtungen liebt oder auf den eklektischen Stilmix steht. Die coolen Looks auf dem Foto stammen von Chivasso.