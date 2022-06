9 perfekte Pflanzen für das Schlafzimmer

Sie ist der Klassiker schlechthin und besticht einfach in jedem Raum des Hauses: die Orchidee. Durch ihre zeitlose Eleganz ist die Orchidee schon seit Jahrzehnten ein wichtiges Element in modernen Haushalten geworden. Die wunderschönen tropischen Blüten verbreiten ein ganz spezielles Flair und gerade im Schlafzimmer wird die Orchidee in sehr intensiven Farben zum absoluten Blickfang und Ruhepol.

Für Anfänger als auch für das Schlafzimmer eignet sich am besten die Moth-Orchidee. Dieser Typ ist sehr robust und gewöhnt sich auch an warme Temperaturen und wenig Lichteinfall. Daher wird sie euch auf keinen Fall eingehen, wenn ihr sie im Schlafzimmer platziert. Achtet aber dennoch darauf, dass sie nah am Fenster steht, sodass der beste Lichteinfall gewählt wird.