Ein Hofgarten in Berlin

Mit Innenhöfen ist das so eine Sache. Sie können wertvolle grüne Oasen in der Betonwüste der Großstadt sein, in denen man vom Straßenlärm, Autoabgasen und Alltagshektik abschalten und einfach mal durchatmen kann, Vögel zwitschern hört und sich am Duft bunter Blumen erfreut. Leider aber sieht die Realität oft ganz anders aus: Diese Höfe werden häufig ziemlich stiefmütterlich behandelt, jahrzehntelang vernachlässigt und verkommen und verlottern, während der Zahn der Zeit an ihnen nagt. Genauso war es auch mit diesem Hofgarten in Berlin, bevor unsere Experten von neuegaerten – gartenkunst sich seiner annahmen und ihm neues Leben einhauchten und einen ganz besonderen Charme verliehen. Für die Mieter rund um die Anlage entstand so eine immergrüne Wohlfühloase, welche die Lebensqualität enorm steigert und schon beim Blick aus dem Fenster für Entspannung und gute Laune sorgt.