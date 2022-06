Deutsche Küchendesigns

Was man mit Beton in den eigenen vier Wänden alles anfangen kann, haben wir euch bereits in Beton-Optik für zuhause gezeigt. Hier bestehen Küchenblock und Sideboard aus imi-beton, einer authentischen Sichtbetonnachbildung, die in Kombination mit warmem Holz zu einem ganz besonderen Flair in der Küche führt.