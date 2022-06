Wohnideen für Fashionistas

Unsere zweite Einrichtungsidee schlägt in die gleiche Kerbe wie die erste: Es geht darum, Schuhe, Taschen oder Schmuck nicht in der hintersten Schrankecke zu verstauen, sondern die guten Stücke in den Fokus zu rücken. In Glasvitrinen und offenen Regalen haben wir die Lieblings-Pumps immer vor Augen. Wer es noch glamouröser mag, der beleuchtet jeden einzelnen Schuh wie im Designerladen.