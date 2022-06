Schlicht und wirkungsvoll: Einrichten mit Holz und Naturstein

Weiß gekälkte Eiche ist das vorherrschende Element in der alpinen Wohnung. Durch das Holz bekommt der ganze Raum ein helles und freundliches Ambiente. Um den Platz in der Wohnung effizienter nutzen zu können, wurden einige Wände entfernt. Die Wand im Eingangsbereich wurde beispielsweise durch einen praktischen Holzkubus ersetzt. Bei genauerem Hinsehen kann man hinter den Glastüren einen begehbaren Bereich erkennen. Dahinter verbirgt sich eine kleine Garderobe inklusive Sitzgelegenheit. Die andere Seite des geräumigen Holzwürfels wurde mit Türen und Fächern versehen, die sich per Knopfdruck öffnen lassen.

Ein weiterer Hingucker im Eingangsbereich ist die Kragarmtreppe. Die Stufen wurden einseitig an einer massiven Stahlkonstruktion befestigt und ragen so wie schwebend in den Raum hinein.