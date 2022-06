So gelingt's: 6 Tipps für erfolgreiche DIY-Projekte

Viele DIY-Begeisterte schauen sich die DIY-Shows im Fernsehen an oder schmökern in den unzähligen DIY-Blogs. Dort sieht vieles ganz einfach und wunderschön aus. Wenn ihr anfangs nicht die gleichen Ergebnisse erzielt, dann lasst euch aber nicht entmutigen! Was im Fernsehen oder auf Fotos von professionellen Designern oder Bloggern so makellos aussieht oder ganz schnell gezimmert erscheint, ist oft mit sehr viel Arbeit und Planungsaufwand entstanden. Am Ende werden nur die besten Momentaufnahmen gezeigt und fehlgeschlagene Versuche werden oft nicht dargestellt. Der Ablauf eurer DIY-Projekte wird oft nicht so reibungslos laufen – das sollte euch vorher bewusst sein. Bringt deshalb genügend Geduld und Zeit mit. Und das Wichtigste: vergesst den Spaß an der Sache nicht!